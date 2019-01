L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, tornato in prima linea in vista della campagna elettorale per le elezioni europee, richiama all’ordine Matteo Salvini. Rivolgendogli un appello chiaro e facendo riferimento a un evento, a scopo benefico, a cui il ministro dell’interno parteciperà insieme ad alcuni esponenti del Pd. “Torna in te”, dice Di Battista a Salvini. “Ma Salvini – si chiede l’ex deputato M5s in un post su Facebook – che ci va a fare a una cena da ancien régime insieme alle Boschi, ai Letta, ai Lotti e ai Carrai? Oltretutto certi soggetti sono ormai come i fili della luce. Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano”.

Per Di Battista “il tempo è prezioso, meglio occuparlo per dividere le banche d’affari da quelle commerciali più che dividere un pasto con certi commensali. Meglio puntare l’indice contro chi non ha tutelato il risparmio degli italiani più che alzare il mignolino e brindare assieme a chi ha contribuito a distruggerlo”. Secondo l’esponente pentastellato, “la priorità adesso è cambiare l’art. 560 del CPC e difendere le case degli italiani, non partecipare a cene da 6.000 euro con Boschi, Amato e Tronchetti Provera”. E ancora, Di Battista chiude con un messaggio molto diretto: “Salvini queste sono serate da Malagò, torna in te!”.

La cena con Salvini e i renziani

La cena di beneficienza è stata organizzata dall’associazione ‘Fino a prova contraria’, che si occupa di giustizia e garantismo. Un evento a cui partecipano magistrati, accademici, giornalisti, imprenditori e anche molti volti noti della politica. Tra gli invitati c’è Matteo Salvini e ci sono anche Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi. Così come Marco Carrai, vicino a Matteo Renzi. Tutti spiegano, però, che la cena non ha alcuna motivazione politica e che non ci sarà un confronto tra gli esponenti del Pd e il leader leghista, come riportato da alcuni media.