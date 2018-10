Un giovane di diciannove anni è rimasto ferito gravemente domenica mattina, mentre era in sella alla sua bicicletta. Il ragazzo è stato travolto da un’auto mentre gareggiava nella “Ovada in Randonèe” sulla provinciale 185, nel comune di Rocca Grimalda, provincia di Alessandria. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino di domenica. A investire il giovane ciclista è stata una venticinquenne straniera residente a Ovada che, stando a una prima ricostruzione dei fatti, ai Carabinieri di Acqui Terme intervenuti sul posto ha riferito di aver invaso la corsia opposta della strada provinciale 185 Ovada – Alessandria per evitare un capriolo, sbucato improvvisamente sulla carreggiata. Nella speranza di non travolte l’animale sarebbe finita quindi contro il diciannovenne che stava partecipando alla manifestazione ciclistica amatoriale.

Il giovane è ricoverato in prognosi riservata – Dopo il violento schianto il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in codice rosso: ha riportato ferite gravi e la prognosi è riservata. Nell’urto il giovane è stato sbalzato dalla sella e sarebbe andato a battere violentemente la testa. Sul luogo dell’incidente – per gli accertamenti e per ricostruire la dinamica del sinistro – sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Acqui Terme. Per l'automobilista, a cui è stata ritirata la patente, è scattata la denuncia per lesioni. L’automobile e la bici del giovane sono state sequestrate.

Il comunicato dell’associazione sportiva – Nel pomeriggio di domenica l’associazione sportiva “Uà Cycling Team”, che aveva organizzato la manifestazione ciclistica, con una nota ufficiale ha confermato il tragico episodio e sintetizzato le ore di apprensione e speranza che si stanno vivendo a Ovada per le condizioni del giovane rimasto ferito.