Due bambini di tre e cinque anni sono stati abbandonati in un'auto parcheggiata sotto al sole ad Alessandria. I fatti risalgono a quattro giorni fa, quando intorno alle 13 – dunque nell'orario più caldo della giornata – la sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un cittadino circa la presenza di due bimbi in evidente stato di sofferenza all'interno di un'auto in sosta.

Gli agenti, immediatamente arrivati sul posto, hanno liberato i piccoli, abbandonati per oltre mezz'ora sotto il sole a picco e con i finestrini completamente chiusi. I due bambini erano madidi di sudore, pallidi in volto e con le labbra imbrunite entrambi molto spaventati e confusi. Al momento dell'apertura della macchina la temperatura esterna rilevata era di 34 gradi, mentre quella interna superava abbondantemente i 40.

La "liberazione" dei due bambini è avvenuta per mano degli agenti, che dapprima hanno tentato di spiegare ai piccoli come aprire l'auto, poi hanno deciso di infrangere il finestrino anteriore, quello più lontano rispetto ai fratellini, riuscendo in questo modo ad aprire la portiera ed a liberare i due bambini senza ulteriori conseguenze. I piccoli sono stati trasportati al pronto soccorso, mentre il padre – sopraggiunto con grave ritardo – è stato denunciato per abbandono di minori.