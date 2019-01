Un nuovo, drammatico, incidente sul lavoro si è verificato questa mattina intorno alle 8 e 20 nello stabilimento Ibl I-Pan di Coniolo, in provincia di Alessandria. Un operaio di 42 anni di cui non sono state ancora rese note le generalità è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto una pressa sotto una pressa per la realizzazione di pannelli di compensato. La Ibl I-Pan, infatti, si occupa della lavorazione del legno e in particolare della produzione di pannelli: il lavoratore deceduto avrebbe avuto una lunga esperienza alle spalle, come hanno spiegato i colleghi ai carabinieri.

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori: vigili del fuoco, 118, i carabinieri di Casale Monferrato guidati dal comandante Christian Tapparo, e dal suo vice, il tenente Salvatore Puglisi e i tecnici dello Spresal. A loro spetterà il compito di ricostruire la dinamica della tragedia.

La morte di un operaio in una fabbrica piemontese arriva a 24 ore di distanza da un'altra tragedia sul lavoro avvenuta a Matelica, in provincia di Macerata: Khalid Khalid, operaio del Kuwait di 50 anni da tempo residente a Camerino, è deceduto nei cantieri della ricostruzione post terremoto. L'uomo è morto dopo essere caduto dall'impalcatura di un edificio in via di ristrutturazione, schiantandosi al suolo da un'altezza di 15 metri. L'incidente è avvenuto ieri mattina ed è, ad oggi, il più grave che ha visto coinvolto un lavoratore impiegato nel "cratere". Da tempo la CGIL di Macerate denunciava le precarie condizioni di sicurezza in cui operano i lavoratori impiegati nella ricostruzione post sisma.