Richiesta di rinvio a giudizio per Gianna Damonte, architetto di cinquantanove anni indagata per la morte, nel luglio del 2016, dell’amante Riccardo Sansebastiano. Il pm della procura di Alessandria Andrea Zito accusa la donna di omicidio preterintenzionale per la morte di Sansebastiano, ex direttore Atc di sessantuno anni. Sansebastiano e Gianna Damonte avevano una relazione da diverso tempo e l’uomo, da quanto ricostruito, è morto in seguito a un gioco erotico finito in tragedia. Fu proprio l’architetto, anche lei dipendente Atc, a trovare il compagno in fin di vita e a dare l’allarme, ma per l’uomo era ormai troppo tardi.

La ricostruzione dell'amante – Agli inquirenti, con cui l’indagata ha collaborato sin dall'inizio della tragica vicenda, Damonte ha raccontato di aver messo al compagno le manette ai polsi e una corda al collo. Si trattava di un rituale che i due amanti avevano concordato, così come avevano concordato che dopo qualche ora lei sarebbe tornata a liberarlo. Ma quando effettivamente la donna è arrivata nella mansarda di via Maggioli in cui i due si incontravano ha trovato il sessantunenne agonizzante. I soccorritori non potettero far altro che constatare il decesso.

Soffocamento la probabile causa del decesso – Secondo l’autopsia compiuta sul corpo dell’uomo, il decesso è arrivato per soffocamento. Per il pm la donna non volle causare la morte dell'amante ma il suo comportamento provocò lesioni irreparabili all'uomo.