Angoscia a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, dove il giovanissimo Francesco Privitera è scomparso da tre giorni. Il quindicenne è stato visto per l'ultima volta lunedì 28 maggio quando è uscito di casa per andare al doposcuola, dove non è mai arrivato.

Alessandro, che frequenta la terza media, ha lasciato casa intorno alle 14:30 ed è stato visto dal suo professore salire su un bus diretto ad Alessandria. I genitori hanno sporto denuncia di scomparsa non appena si sono resi conto che il ragazzo non era andato all'appuntamento e non aveva con sé il cellulare, lasciato a casa insieme ai documenti. Poco dopo la scomparsa è stato visto da una cliente di un bar il pomeriggio di lunedì in compagnia di due ragazzi.

Francesco è alto 1.75 metri e porta i capelli corti. i. Quando ha lasciato casa, il ragazzo indossava jeans, maglietta a mezze maniche rossa e scarpe Nike e portava con sé uno zainetto. Il suo caso ha mobilitato anche i social network, dove nei gruppi locali è rimbalzato l'appello dei genitori. "È alto 1.75 cm, ha denti bellissimi, capelli cortissimi" hanno scritto su Facebook. Del caso si è interessata anche la redazione del programma Chi l'ha visto?. Chiunque avesse sue notizie può contattare le autorità locali.