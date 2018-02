Drammatico ritrovamento nelle scorse ore in un'abitazione di Alessandria, in Piemonte. In casa, riverso sul letto, giaceva il corpo senza vita di un giovane ventottenne di cui non si avevano più notizie da alcuni giorni. La terribile scoperta nella tarda serata di venerdì quando alcuni parenti sono andati a trovarlo nell'abitazione dove risiedeva, un alloggio in via Manzoni, al quartiere Pista della cittadina piemontese. Da un primo esame del medico legale, intervenuto sul posto dopo l’allarme dato a 118 e polizia da parte dei parenti che hanno ritrovato il cadavere, il giovane sarebbe morto da almeno una settimana. In tutto questo tempo nessuno si era accorto della tragedia.

La vittima è Federico Zoboli, figlio di Mauro, uno noto fotoreporter della zona. Secondo le prime notizie, il giovane da qualche tempo il giovane si era allontanato da casa e aveva trovato ospitalità nell’appartamento di alcuni zii. Soni stati questi che, preoccupati perché non lo sentivano da una ventina di giorni, hanno deciso di recarsi a casa ritrovandosi di fronte all'orribile scena. Sul posto, oltre agli agenti della Squadra Mobile, sono accorsi anche quelli della Scientifica che hanno effettuato rilievi e sequestri. Al momento però si escluderebbe l'omicidio e la morte violenta visto che sul cadavere non sono stati trovati segni evidenti di violenza. Durante il primo sopralluogo non sarebbero state trovate nemmeno lettere o biglietti che fanno pensare a un eventuale suicidio. Maggiori chiarimenti arriveranno dai risultati dell'autopsia già disposta dai pm.