A soli quattordici anni, un giovane di Pareto, in provincia di Alessandria, è stato ricoverato nell'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria al limite del coma etilico. È accaduto intorno alla mezzanotte tra la Pasqua e il 2 aprile, quando la madre del ragazzo ha allertato il 118. Il quattordicenne aveva bevuto diversi bicchieri di rum durante una serata con gli amici. Il primo soccorso è stato effettuato da una squadra partita da Mioglia, in provincia di Savona. Un'ambulanza medicalizzata proveniente da Acqui Terme ha trasportato il giovane prima a Spigno Monferrato. La centrale operativa ha fatto sapere che "le condizioni del quattordicenne erano quasi al limite del coma etilico con un principio di ipotermia. Non sembra comunque in pericolo di vita". È possibile che l'episodio assuma anche un rilievo penale, dato il divieto di servire alcolici ai minori.

Secondo recenti dati dell'Istat pubblicati dal Ministero della Salute, diminuiscono in Italia i consumatori giornalieri di alcol, ma aumentano quelli occasionali. Un elemento crescente di pericolo è rappresentato dal binge drinking, ossia l’assunzione di numerose unità alcoliche al di fuori dei pasti e in un breve arco di tempo. Si tratta di un fenomeno che nel 2015 ha interessato il 10,8% degli uomini e il 3,1% tra le donne di età superiore a 11 anni. Sono oltre 3,7 milioni i binge drinker di età superiore a 11 anni.