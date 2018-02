Il prossimo 1° marzo apriranno i primi 10 negozi italiani di Aldi, la multinazionale tedesca della grande distribuzione (GDO). L’obiettivo è inaugurarne oltre 45 nel Nord Italia entro il 2018. Per il suo sbarco in Italia il brand ha reso noto di aver già assunto oltre 880 collaboratori, con la prospettiva di chiudere l'anno con più di 1.500 assunzioni. Aldi conta quasi 6mila punti vendita in 11 Paesi. In Italia per ora apre a Bagnolo Mella (Brescia), Cantù (Como), Castellanza (Varese), Curno (Bergamo), Peschiera (Verona), Piacenza, Rovereto, San Donà di Piave, Spilimbergo (Pordenone), Trento. Aldi proporrà un’ampia varietà di frutta e verdura, latticini e prodotti freschi o prodotti biologici, ma anche prodotti non-food come piccoli elettrodomestici, computer, abiti, giocattoli, materiale per bricolage

“Siamo orgogliosi di entrare in un mercato rinomato nel mondo per la sua ineguagliabile cultura enogastronomica” ha detto Michael Veiser, managing director di Aldi, nella conferenza stampa di presentazione svoltasi a Castellanza. Non si pronuncia sugli investimenti, ma su tutto il resto è molto chiaro: "I nostri supermercati hanno in media una superficie che oscilla tra 1000-1500 mq e ci presentiamo con un assortimento pensato esclusivamente per i consumatori italiani. Assortimento composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori nazionali" dice Veiser. Qual è il modello di business di Aldi? "La capacità di concentrarsi sull'essenziale e offrire ai consumatori una gamma di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza. Tutto questo riusciamo a realizzarlo con un approccio caratterizzato da processi logistici efficienti e tempi di stoccaggio e trasporto brevi", risponde il managing director.

Tutte le candidature inviate ad Aldi dovranno essere corredate di lettera di presentazione e curriculum vitae con foto: bisogna andare nella sezione “Offerte di lavoro” e seguire tutte le indicazione in modo da inviare la propria domanda di assunzione in base alla posizione che si intende andare a ricoprire.