"Non ero io a scrivere, Chiara Poggi mi dettava quelle frasi dall'aldilà”, così una donna di 51anni si è giustificata di fronte ai giudici nel processo a suo carico in cui è accusata di diffamazione e minacce aggravate nei confronti di Alberto Stasi, il 34enne condannato per l'omicidio della fidanzata avvenuto a Garlasco il mattino del 13 agosto 2007. Stasi era stato bersagliato per lungo tempo con minacce e insulti su una pagina Facebook dedicata al Delitto di Garlasco di cui amministratrice era proprio la donna ora imputata. Sulla pagina abbondavano insulti ma anche accuse come vendita di organi e vicinanza con clan mafiosi oltre a illazioni inerenti alla vita personale dell'ex bocconiano che ha raccontato di essere stato anche pedinato e fotografato dalla donna imputata mentre era nella sua auto in un parcheggio a Milano.

"Non volevo minacciare Alberto Stasi, io avevo paura di lui. Scrivevo quello che mi diceva Chiara, con cui comunicavo anche dopo la sua morte perché ho questo dono fin da bambina" ha asserito la donna sostenendo di "parlare quotidianamente" con la ragazza uccisa nel 2007 e di inviare degli sms con i suoi messaggi alla madre della giovane. "Mi parlava anche nel sogno e alcune volte mi svegliavo urlando" ha sottolineato la 51enne spiegando che sarebbe stata Chiara a dirle di leggere alcuni "articoli di giornale" relativi al delitto.

Anche sull'incontro con Stasi la donna ha dato al sua versione dei fatti. "Mi trovavo lì perché in quel periodo, tre volte alla settimana, andavo a casa di mio padre a fare le pulizie. Quel giorno è stata Chiara a dirmi che Stasi si trovava in auto per questo sono uscita e ho scattato prima una foto alla mia macchina e poi alla sua. A quel punto l’ho visto accovacciato sul sedile posteriore" ha raccontato la donna. Nel processo Stasi si è costituito Parte civile chiedendo un risarcimento dei danni perché la vicenda avrebbe avuto un "impatto emotivo" su di lui e sulle persone che gli sono vicine.