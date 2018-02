Uno spazio di 350 metri quadrati consentirà al pubblico di mettere piede nel santuario di uno dei più grandi artisti del ventesimo secolo, nello stato in cui era quando Alberto Giacometti ci lavorava, chino sulle sue opere di argilla e gesso. Grazie all'attenta opera di conservazione realizzata da Annette Giacometti, la vedova dell'artista, arriva fino a noi e sarà visitabile solo su prenotazione nel quartiere di Montparnasse, a Parigi, dove Giacometti ha vissuto per quasi tutta la sua vita. Oltre cinquemila disegni, litografie e quaderni, catalogati ed esposti al pubblico per la prima volta.

Da tempo la Fondazione Giacometti cercava un luogo in cui mostrare la grande collezione di opere dell’artista svizzero. Dunque, a Montparnasse sorgerà il Giacometti Institute, un nuovo spazio dedicato alla ricerca e alla salvaguardia dell’opera dell’artista che sarà inaugurato il prossimo 20 giugno e che presenterà in via permanente una ricostruzione dello Studio Giacometti. L’istituto sarà diretto da Catherine Grenier, responsabile della Fondazione Giacometti dal 2014, presenterà anche un programma di mostre per approfondire vari aspetti dell’opera di Giacometti.

L’Istituto Giacometti è ospitato all’interno dell’ex studio dell’interior designer Paul Follot, in un edificio storico in stile Art Deco, il cui arredamento è stato conservato e restaurato dall’architetto Pierre-Antoine Gatier. Gli spazi sono stati riprogettati, invece, dall’architetto Pascal Grasso.