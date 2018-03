66 anni, di origini siciliane, storica ex sindaca di Albenga, in provincia di Savona. Rosy Guarnieri si è spenta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Domenica scorsa era stata eletta in Parlamento con la Lega. Lascia il marito Franco Vairo, ex dirigente dell’Asl e due figlie. “Oggi è un giorno tristissimo per tutti noi. Rosy ci mancherà: la famiglia della Lega perde una grande donna, il cui coraggio e determinazione, nella vita e in politica, rimarranno per noi di esempio per sempre”, dichiara Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega in Liguria, esprimendo vicinanza e le più sentite condoglianze a nome della Lega Liguria alla famiglia di Rosy Guarnieri. La donna aveva ricoperto anche l’incarico di consigliere (lo era anche in questo mandato) e di assessore (2001 al 2005) nella cittadina savonese. Dal 2011 al 2016 è stata membro del consiglio direttivo della società Albenga-Garessio-Ceva. Inoltre, era stato segretario cittadino della Lega e di presidente del Distretto Socio Sanitario Albenganese, fino alla recente nomina in Parlamento, a Roma.

Anche l’attuale sindaco di Albenga, di cui era stata sindaco dal 2010 al 2014, la ricorda con commozione: “Ho conosciuto Rosy Guarnieri quando è iniziato il mio percorso Politico ad Albenga. Se anche con pensieri politici opposti a Rosy non si può non riconoscere la grande forza e la sua determinazione” dice Giorgio Cangiano. “Alcune battaglie le abbiamo portate avanti insieme, ma anche quando così non è stato lei ha agito sempre con grande chiarezza e lealtà. Aveva a cuore Albenga e credo che oggi alla nostra città è venuto a mancare un punto di riferimento importante” continua il primo cittadino.

I funerali si terranno martedì 13 marzo alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata a Bastia d'Albenga. La salma sarà portata il primo pomeriggio di lunedì nell'Oratorio Santa Croce di Batia dove alle 19,00 sarà recitato il Rosario. La famiglia chiede non siano donati fiori, ma offerte alla Onlus BastaPoco.