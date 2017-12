Schiaffo in Alabama al presidente Donald Trump. Alle elezioni è stato sconfitto il candidato Roy Moore, l'ultraconservatore (che secondo i media Usa è andato a votare a cavallo) accusato di aver molestato delle minorenni quando aveva 30 anni e sostenuto nonostante tutto dal presidente statunitense. Anche se per pochi voti, il seggio in Senato lasciato libero da Jeff Sessions, è andato al candidato democratico Doug Jones. Oltre che per Trump, la vittoria dei democratici rappresenta un duro colpo anche per il partito repubblicano che in questo modo perde un prezioso voto al Senato, dove deteneva una maggioranza già limitata a 52 seggi su 100. Era tra l’altro da un quarto di secolo che l'Alabama non si tingeva di blu, il colore dei democratici. “Il popolo dell’Alabama ha più in comune di ciò che lo divide. Abbiamo mostrato non solo all'Alabama ma al Paese che possiamo essere uniti”, ha dichiarato il democratico Jones dopo la vittoria.

Il tweet di Trump dopo il voto – Il presidente americano, da parte sua, ha reagito su Twitter dopo i risultati del voto e lo ha fatto mostrando fair play e congratulandosi con il vincitore: “I repubblicani avranno un'altra chance per questo seggio molto presto. Non finisce mai!”. Alla vigilia del voto il candidato senatore per il partito repubblicano era il favorito nonostante le accuse di molestie sessuali nei confronti di minorenni. Ci si chiede ora se e quanto il voto afroamericano abbia influito in questo Stato del Sud per il quale si è mosso nelle scorse ore anche l'ex presidente Barack Obama, che ha esortato tutti a recarsi alle urne: “Questa è una cosa seria”, aveva avvertito in un messaggio registrato e diffuso via telefono. Intanto, per il momento, Moore non ha concesso la vittoria allo sfidante parlando di scarto limitato e chiedendo di finalizzare il conteggio dei voti.