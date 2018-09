Paura in Alabama, dove un uomo è stato ucciso e altre quattro persone risultano ferite in seguito ad una sparatoria verificatasi in un ristorante McDonald's nei pressi della Auburn University. Come riferiscono fonti della polizia locali, una chiamata di richiesta soccorsi è arrivata in centrale nella mattinata di oggi, domenica 9 settembre. Un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato senza vita all'arrivo degli agenti, con evidenti ferite da arma da fuoco.

Tra coloro che sono stati trasportati in ospedale, c'è uno studente 16enne della vicina università. Altre tre persone, tra i 17 e 21 anni, risultano ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo gli inquirenti a scatenare la sparatoria ci sarebbe stato un litigio, di cui tuttavia non si conosce ancora la natura. "Di certo il fuoco non è stato aperto a caso, ma chi lo ha fatto voleva colpire quei bersagli". E mentre si cerca il killer, che si è dato alla fuga prima che gli agenti arrivassero sul luogo della tragedia, i funzionari del vicino Campus hanno fatto sapere che l'intera area è stata messa in sicurezza e che nessuno degli altri studenti può considerarsi a rischio.