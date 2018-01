Al via le parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Con un post pubblicato sul Blog di Beppe Grillo, M5S ha annunciato l'avvio delle votazioni per decidere i candidati che rappresenteranno il Movimento alle prossime elezioni politiche del 4 marzo: "Domani martedì 16 gennaio e mercoledì 17 gennaio dalle ore 10 alle ore 21 si terranno le consultazioni online su Rousseau per le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle", si legge nell'avviso. "Nel caso si creasse, per la grande partecipazione, l'effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito, la scadenza sarà prorogata e sarà possibile votare fino alle 14 di giovedì 18 gennaio. In ogni caso si suggerisce di non aspettare all'ultimo per votare. Ogni iscritto potrà esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato. Gli iscritti da questo momento in poi non potranno più fare modifiche al profilo fino alla fine delle votazioni. Non verranno certificati ulteriori documenti per nuove iscrizioni", prosegue il post.

Ma chi potrà materialmente votare i futuri candidati del Movimento 5 Stelle? Stando a quanto annunciato dallo stesso M5S, potranno "partecipare alle votazioni tutti gli iscritti alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle con documento certificato". Insomma, nulla da fare per i militanti storici che non hanno provveduto a iscriversi alla nuova associazione fondata poco più di due settimane fa, lo scorso 29 dicembre 2017, i candidati che andranno a comporre le liste da presentare alle prossime elezioni potranno essere votati solo da chi ha presentato nel corso delle ultime due settimane i documenti per iscriversi alla nuova associazione M5S che vede il candidato premier Luigi Di Maio detenere i ruoli di capo politico e tesoriere.

"Per poterci presentare alle elezioni ci siamo dovuti dotare di un nuovo Statuto e di un nuovo Codice Etico. Il Garante resta Beppe Grillo, come sancito dalle votazioni online di settembre, io ho accettato la carica di Capo Politico con tutte le responsabilità che ne derivano: la presentazione delle liste, del simbolo e del programma e la definizione della squadra di governo. Voglio fare un appello a tutti i cittadini di grande competenza ed esperienza, che sono stati esclusi dalla cosa pubblica perché al loro posto venivano piazzati i burocrati di partito. Queste persone vedano nel MoVimento una possibilità di partecipazione irripetibile per cambiare il Paese. A queste persone chiediamo di iscriversi al MoVimento, condividerne il programma votato in Rete, rispettare le nostre poche e semplici regole (due mandati e a casa, non essere iscritti a partiti ecc), di impegnarsi a tagliarsi lo stipendio se eletti, di accettare tutti i punti del regolamento per i candidati e di mettersi al servizio di un sogno", dichiarò Di Maio annunciando la costituzione della nuova associazione del Movimento 5 Stelle.