Oggi e domani, venerdì 7 e sabato 8 settembre, l'associazione umanitaria Emergency si riunisce a Trento per il 17simo convegno nazionale. Alla manifestazione nazionale, intitolata "Di Guerra e di Pace", saranno presenti i fondatori dell'associazione nonché numerosi esponenti politici e della società civile impegnati in cause umanitarie. "Curiamo una persona ogni due minuti. Dal 1994. Essere curati è un diritto. Senza discriminazioni. Dal 1994 Emergency è presente in 18 paesi del Mondo, tra cui l’Italia, per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Promuovendo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Vogliamo che i nostri ospedali siano anche belli, scandalosamente belli: perché la bellezza diventa segno di rispetto verso persone profondamente segnate dalla guerra o dalla malattia e un luogo bello offre le condizioni essenziali per recuperare dignità nella sofferenza”, sottolinea il fondatore Gino Strada, spiegando l'essenza e la missione di Emergency. Il programma della due giorni prevede numerosi panel e convegni nonché eventi dedicati al lavoro dell’organizzazione e all’impegno per i diritti umani e contro la guerra.

Il programma

Venerdì 7 settembre



Ore 21.00 • Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce 67, “Uno straccio di umanitá”

Con Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, Rossella Miccio, Presidente di Emergency, Mimmo Lucano, Sindaco di Riace, Conduce Geppi Cucciari e a seguire "Canzoni contro l’odio" di Neri Marcorè. Voci e chitarre di Giua, Pietro Guarracino, Vieri Sturlini

sabato 8 settembre



10.00 – 17.00 • Sala Caritro. Proiezione del "Programma Italia" – 5 minidoc prodotti da EMERGENCY per Zelig TV per raccontare un’Italia diversa. Regia di Federico Greco e Nicola Moruzzi, Durata 25” l’uno

10.00 – 11.00 • Teatro Sociale – Via Oss Mazzurana, 19. Incontro Pubblico "La mancata accoglienza e i valori negati" con Luciano Canfora, storico e saggista

10.00 – 11.00 • Sala Filarmonica – Via Giuseppe Verdi, 30. Incontro Pubblico "Raccontare le migrazioni nella pubblicità" con Paolo Iabichino, direttore creativo di OgilvyOne. Intervista Marta Serafini, giornalista de Il Corriere della Sera

12.00 – 13.00 • Teatro Sociale – Via Oss Mazzurana, 19. Incontro Pubblico "La costruzione della crisi dei migranti nei media" con Enrico Mentana, direttore del TG LA7

12.00 – 13.00 • Sala Filarmonica – Via Giuseppe Verdi, 30. Incontro Pubblico "Diritti, lavoro e nuove schiavitù" con Aboubakar Soumahoro, membro del Coordinamento Lavoratori Agricoli USB (Unione Sindacale di Base) Alessia Mancuso, Coordinatrice Ambulatorio di Polistena di Emergency. Modera Antonello Mangano, giornalista e scrittore.

14.00 – 15.00 • Sala Filarmonica – Via Giuseppe Verdi, 30. Incontro Pubblico "Le mille tessere del puzzle afgano" con Malalai Joya, politica, attivista e scrittrice afgana, Emanuele Nannini, Vice direttore Field Operation Department di Emergency, Daniel Scott Tyler, Regional Advocacy Adviser – Asia, Europe and Latin America Region (AELA) – Norwegian Refugee Council. Modera Marta Serafini, giornalista de Il Corriere della Sera

15.00 – 16.00 • Teatro Sociale – Via Oss Mazzurana, 19. Incontro Pubblico "Verso una nuova resistenza" con Gino Strada, chirurgo e fondatore di EMERGENCY

16.30 – 17.30 • Sala Filarmonica – Via Giuseppe Verdi, 30. Incontro Pubblico "Dall’Europa al Medio Oriente: raccontare la guerra". Con Francesca Mannocchi, reporter, e Alessio Romenzi, fotografo. Modera Nico Piro, giornalista

18.30 – 19.30 • Sala Filarmonica – Via Giuseppe Verdi, 30 Lettura Teatrale "A casa loro" di Giulio Cavalli e Nello Scavo. Recita Giulio Cavalli

Ore 21.00 Concerto per Emergency in Piazza Fiera con Fiorella Mannoia, Nek, Ermal Meta, Fabrizio Moro E Stefano Cenci Social Band Feat. Frances Alina Ascione. Conduce Carolina di Domenico.