In ospedale purtroppo i medici era impegnati con altri due casi urgenti così, nonostante le gravi condizioni, per lui è stato disposto il trasferimento in un'altra struttura sanitaria dove però purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo. È la storia di un 53enne genovese coinvolto in un devastante incidente stradale nel pomeriggio di domenica a Calvari, nel comune di San Colombano Certenoli. La vittima è Mario De Barbieri, residente a Chiavari ma originario della val Fontanabuona. L'uomo era alla guida di un’ape quando, mentre si immetteva sulla provinciale 225, è stato centrato in pieno da un’auto che saliva in direzione opposta. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime visto che nell'impatto l'uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e l’Ape gli è finita addosso.

Per estrarlo dalle lamiere del mezzo c'è stato bisogno dell'intervento dei Vigili del Fuoco, ma quando è stato preso in cura dai medici della Croce Verde di Carasco e della Croce Rossa di Cicagna inviati dal 118 era già privo di conoscenza. I sanitari lo hanno stabilizzato, intubandolo, ma viste le sue condizioni è stato richiesto l'immediato trasferimento in elicottero. Con l'elicottero degli stessi vigili del fuoco quindi è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino ma purtroppo qui i medici erano già tutti impegnati per altri due casi da codice rosso e quindi è stato disposto un nuovo trasferimento in ambulanza all’ospedale del Galliera. Qui però poco dopo è morto a causa delle ferite riportate nell'incidente. Secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri del nucleo radiomobile di Chiavari, De Barbieri stava iniziando a svoltare a sinistra mentre entrava nella provinciale arrivando dalla strada che giunge in valle da Romaggi ma in quel momento è sopraggiunta l'auto guidata da un 18enne che non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli inquirenti hanno anche acquisito il video di una telecamera di sorveglianza che potrà aiutare a ricostruire con esattezza i fatti.