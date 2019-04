Un giardino per chiudere fuori la confusione cittadina, uno spazio verde per raccontare un nuovo approccio all'economia, alla produzione, alla vita in città, un progetto per immaginare un futuro verde. L'Orto Botanico di Brera ha ospitato, nel corso dell'edizione 2019 del FuoriSalone, un'installazione diffusa voluta da Eni nell'ambito della mostra Human Spaces organizzata dalla rivista Interni, concept che pone al centro della propria visione l'uomo e il suo benessere.

The Circular Garden, il giardino dell'economia circolare

Si intitola The Circular Garden e trae ispirazione dai giardini medievali recintati, luoghi di raccoglimento e riflessione. Progettata dallo studio Carlo Ratti Associati, l'installazione accompagna i visitatori in un percorso alla scoperta delle innovazioni di Eni nel campo dell'economia circolare, un sistema che riduce al minimo gli sprechi riutilizzando i materiali in successivi cicli produttivi. A simboleggiare questa lotta agli sprechi è il materiale da costruzione scelto per le quattro strutture realizzate: il micelio, cioè la radice fibrosa dei funghi, impiegata per creare una serie di strutture architettoniche ad arco disposte nel giardino, ognuna dedicata a un'attività diversa di Eni nel campo dell'economia circolare. Una volta terminata la manifestazione, le strutture saranno restituite alla terra per rigenerarsi evitando qualsiasi tipo di inquinamento.

Con l'economia circolare, un futuro sempre più sostenibile

Entrando in The Circular Garden, i visitatori hanno esplorato uno spazio esperienziale composto dagli scenari dell'economia circolare, scoprendo quale potrebbe essere il loro impatto sulla vita di tutti i giorni delle nostre città, anche in relazione all'impegno di Eni per la trasformazione degli asset esistenti e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e industriali innovative che implichino minore consumo di materie prime, minore impatto ambientale e recupero e riciclo dei rifiuti. Tra gli approfondimenti proposti, quello sull'azione di Eni per ripensare la raffinazione in ottica di economia circolare, quello per la produzione di bio-olio, quello per la realizzazione di un'erba sintetica riciclabile e quello sull'efficienza energetica e su CappottoMio, il servizio di riqualificazione energetica di Eni Gas e Luce dedicato ai condomini.

FuoriSalone: la settimana più innovativa dell'anno

Oltre 1300 eventi hanno animato il FuoriSalone, in concomitanza con la Milano Design Week 2019. Un programma ricchissimo che ha coinvolto l'intera città all'insegna dell'innovazione e della creatività. Mostre d'arte, concerti, party e workshop artigianali sono stati anche l'occasione per riscoprire location d'eccezione, come antiche ville normalmente non accessibili al pubblico. Le prime stime del Comune di Milano parlano di 400mila presenze, un risultato di certo positivo per una città che vuole fare del design e della creatività i suoi punti di forza.