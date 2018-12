Tragedia evitata nel fine settimana lungo l'autostrada A11 Firenze-Mare. Un anziano automobilista al volante della sua auto infatti ha imboccato una rampa di accesso contromano rischiando di schiantarsi contro gli altri automobilisti che viaggiavano nel senso giusto di marcia. È accaduto sabato pomeriggio, presso il casello di Pisa Nord, dove un uomo di 75 anni originario di Lucca ha imboccato la rampa sbagliata senza accorgersi in tempo del segnale di divieto d’accesso. Fortunatamente è stato intercettato poco dopo da una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di San Marcello Pistoiese che per puro caso stava presidiando proprio quello svincolo.

L'automobilista distratto è stato immediatamente inseguito e bloccato prima che potesse provocare un incidente molto pericoloso per sé e gli altri conducenti. L’uomo ha riferito ai poliziotti di essersi accorto dell’errore, ma che contava di rimettersi nel senso giusto una volta giunto al casello autostradale. Così facendo però avrebbe rischiato tantissimo. Per lui è scattato il ritiro della patente e della carta di circolazione, una multa di circa 8mila euro e il divieto di usare l’auto per tre mesi.