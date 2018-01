Aveva sentito dei rumori sospetti provenire dall'abitazione del vicino così, pensando potesse trattarsi di ladri d'appartamento, aveva deciso di chiamare i carabinieri per chiedere aiuto. Quando i militari sono arrivati sul posto, però, non solo non c'era nessuna traccia di malviventi ma a finire nel mirino dei militari è stato proprio lui. È quanto accaduto a un giovane ventenne veneto residente a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso che a causa della sua chiamata di emergenza si è ritrovato denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione di stupefacenti.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, infatti, dopo aver constatato che non c'erano ladri in azione, hanno sentito anche un forte odore di marijuana provenire dalla casa del ventenne che è finito così nei guai. Dopo una rapida perquisizione in casa in effetti i militari hanno scoperto nell'abitazione del giovane una piccola serra rudimentale con otto piante di marijuana assieme a diverso materiale per la coltivazione. Le piante e tutto l'occorrente ovviamente sono stati sequestrati e per il ragazzo, incensurato, è scattata la denuncia a piede libero.