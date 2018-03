Stavano aiutano la loro anziana vicina a spostare dei mobili da casa, quando il figlio della donna ha sparato alla coppia proprio sotto gli occhi dei tre bimbi di Anthony Ray Strait, 27 anni, e Tiffany Leann Strait, 30 anni. Il dramma è avvenuto domenica mattina a Seguin, in Texas, quando il 56 enne medico Robert E. Fadal II, ha sparato a marito e moglie con un fucile. I tre figli di Tiffany, che Anthony stava crescendo ormai da anni come fossero suoi, hanno visto i propri genitori morire. I piccoli hanno un'età compresa tra sette e dieci anni. Il 27enne è morto sul colpo, mentre sua moglie è stata portata d’urgenza al Guadalupe Regional Medical Center, dove è poi deceduta. Fadal è stato immediatamente arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario. Gli investigatori al momento ignorano il movente: “Non ci sono indicazioni utile a dire che si tratta di una faida, di un turbamento o qualcosa che possa aver scatenato o giustificato la sparatoria", ha detto a MySanAntonio.com il tenente Craig Jones, portavoce dello sceriffo della contea di Guadalupe.

La polizia è stata chiamata nel complesso recintato della famiglia Fadal, dove il Dottor Fadal svolge anche la sua attività di medico generale, intorno alle 11:40. Fuori dal recinto c’è un cartello che recita: "Pace, amore, salute e felicità a tutti coloro che entrano qui". Secondo quanto scrivono i media USA, gli Strait ei Fadal avevano vissuto nel quartiere per anni e si conoscevano bene. "Queste persone sono amiche di famiglia", ha detto al KSAT il fratello di Anthony, James Strait. "Voglio dire, non sono persone violente o arrabbiate nei nostri confronti. Abbiamo fatto delle buone azioni per loro”. “Voglio capire cosa sia accaduto. Dimmi. Voglio solo sapere perché” ha aggiunto, rivolgendosi al killer. Un pagina GoFundMe è stata aperta per raccogliere fondi per i tre figli della coppia.