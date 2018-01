Dopo un matrimonio infelice naufragato in pochi anni, aveva deciso di tornare a casa dai genitori insieme ai figlioletti credendo di poter trovare affetto e aiuto, purtroppo però proprio in quell'abitazione si è ritrovata coinvolta in una spirale di soprusi e violenza crescente che l'ha portata infine ad essere abusata sessualmente dal suo stesso padre. È quanto accaduto ad Agrigento dove nella mattinata di mercoledì i Carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti commessi ai danni della figlia. Per il genitore della vittima, il gip di Agrigento Alfonso Malato ha emesso un'ordinanza di custodia Cautelare in carcere, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I fatti contestati all'arrestato risalgono al periodo compreso tra gennaio 2016 e settembre 2017 e cioè da quando la vittima aveva deciso di fare ritorno nella casa paterna, a seguito della sua separazione coniugale, fino a quando ha deciso di denunciare il padre. La donna, stanca dei continui soprusi subiti da parte del genitore, che avrebbe persino abusato di lei alla presenza dei suoi tre figli in tenera età, si è decisa a denunciarlo ai militari dell'arma,facendo scattare le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica Alessandra Russo

Gli accertamenti investigativi hanno permesso di scoprire una realtà familiare fatta di continue violenze fisiche e psicologiche, minacce ed aggressioni, andata avanti per mesi anche grazie al clima di omertà tra i parenti stessi della donna. Questi, con una arcaica concezione patriarcale della famiglia, hanno tentato di minimizzare l'accaduto e di sviare le indagini degli inquirenti in vari modi per evitare l'arresto dell'uomo. Anche per questo, all'indomani della denuncia, la vittima è stata subito trasferita, assieme ai figli, in una località protetta. Per l'indagato, invece, si sono aperte le porte del carcere "Petrusa" di Agrigento.