E' di 9 feriti, tra cui un bambino di 10 anni, il bilancio di un maxi incidente verificatosi intorno alle 23 di sabato 24 febbraio sulla strada statale 118, tra Agrigento e Raffadali nei pressi della Galleria Santa Lucia. Sono almeno quattro le vetture coinvolte, anche se la dinamica di quanto accaduto resta ancora avvolta nel mistero. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una Fiat Panda bianca ed un'altra grigia, una Peugeot 208 e una Nissan Qashqai si sarebbero scontrate, per cause ancora in via di accertamento. Molto probabilmente, però, l'asfalto reso troppo liscio dalla pioggia abbondante di questi giorni avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo ad uno dei guidatori.

Sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze del 118, gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento ed una squadra dei vigili del fuoco. Sono stati quest’ultimi ad estrarre i 9 feriti dalle vetture. Tra questi, uno è grave mentre il bimbo di 10 anni, trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato operato, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono intanto al lavoro per chiarire come sia avvenuto l'incidente.