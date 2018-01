Probabilmente non si è accorto in tempo dell'incendio che è improvvisamente divampato nel suo appartamento di notte mentre lui dormiva ed è rimasto intossicato dai fumi prima di essere avvolto dalle fiamme. Così è morto nelle scorse ore un uomo di 56 anni residente a Bivona, piccolo centro dell'Agrigentino. Il rogo è scoppiato nella notte tra lunedì e martedì ma quando i vicini si sono accorti del fumo e delle fiamme, allertando i soccorsi, per l'uomo, che viveva da solo, era ormai troppo tardi.

Solo quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno domato le fiamme, infatti, è stato possibile rinvenire il corpo senza vita della vittima, Salvatore Cocchiara, proprietario della casa. L'allarme è scattato intorno alle 4.30 del mattino di martedì quando è arrivata una chiamata alla sala operativa del comando provinciale dei pompieri di Agrigento. Per questo si pensa che le fiamme siano divampate poco prima anche se al momento non è ancora chiaro esattamente cosa sia accaduto e cosa abbia innescato l'incendio mortale. Dai primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco e carabinieri per accertare l'origine del rogo, sembra si sia trattato di un tragico incidente: principale indiziata è la caldaia, un suo malfunzionamento potrebbe aver acceso la scintilla che ha dato vita all'incendio.