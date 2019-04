È morto dopo aver ingerito due compresse di antinfluenzale. Agostino Di Francesco, 31 anni appena compiuti, è morto venerdì sera a Marina di Pisa, davanti ai parenti che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla. Hanno chiamato i soccorsi, ma per Agostino non c’è stato nulla da fare. I parenti ora chiedono riservatezza. Un giovane racconta, secondo quanto riporta La Nazione: “C’ero anche io ieri sera. Sono state ore terribili. Anche questa mattina l’abbiamo passata fra ospedali e polizia”.

Le indagini vengono seguite dalla squadra mobile: la confezione dei farmaci utilizzati dal giovane è stata sequestrata. Il 31enne era un autotrasportatore, nato a Caserta ma residente a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Ora si attende l’autopsia sul suo cadavere per capire qualcosa in più su questa morte improvvisa e inaspettata. Invece per gli esami dei liquidi, come sempre avviene, si dovrà attendere un po’ di giorni. Il medico intervenuto immediatamente sul posto ha per il momento escluso che si trattasse di una forma di meningite.

Una delle ipotesi in questo momento al vaglio di chi indaga è che il ragazzo possa aver avuto una reazione al farmaco. Ma secondo quanto avrebbero testimoniato i parenti, in realtà la giovane vittima aveva già assunto quelle medicine in passato. E, anzi, le avrebbe prese anche nello stesso pomeriggio, senza conseguenze. Poi, in serata, altre due compresse. E subito le sue condizioni sono peggiorate, iniziando ad accusare difficoltà respiratorie. Ora si dovrà capire, anche attraverso l’autopsia, se tra i due fatti ci sia un collegamento.

Il giovane pare che godesse di buona salute, ma sembrava avesse un po’ di febbre. Era partito venerdì con la sua ragazza da casa per raggiungere nel pomeriggio di venerdì Marina di Pisa, dove si trovano la sorella della sua fidanzata e il compagno.