Si sa che il binomio agnello e Pasqua è una tradizione cristiana immutata da secoli ma ha suscitato scalpore e indignazione da parte degli animalisti la trovata di un santuario pugliese per la settimana santa: tenere per ore un agnellino legato per la zampa proprio sotto l'altare della chiesa in un recinto costruito appositamente per l'occasione. Come dimostra un breve video diffuso dagli animalisti, infatti, mentre i fedeli pregano trai banchi della chiesa, il piccolo animale piange nel tentativo di uscire ma è tenuto legato a una zampa con un corda che gli impedisce di muoversi. L'episodio sotto l’altare del Santuario di SS. Maria di Cotrino a Latiano, in provincia di Brindisi.

"Dov'è la compassione, la pietà, l’amore e il rispetto per una creatura del Signore? Lasciare un cucciolo che piange come forma di spettacolarizzazione è maltrattamento di animale. Non è un oggetto, ma un essere senziente, che come noi, soffre e prova emozioni" hanno attaccato gli animalisti, aggiungendo: "Gli animali non sono merce in esposizione. In una festa in cui si dovrebbe celebrare la resurrezione e la vita, questo comportamento è quanto di più lontano si possa immaginare dallo spirito della Pasqua". Come spiegato dal priore del santuario, don Antonio Semerano, l’agnellino era stato esposto nel sepolcro allestito per il Giovedì santo ma è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario che lo aveva prestato per l'evento. Secondo i monaci, L’animale doveva rappresentare il passaggio dalla Pasqua ebraica, dove gli agnelli venivano sacrificati a Dio, a quella cristiana. Il priore, scusandosi per aver urtato la sensibilità di chi si è detto indignato per l’accaduto, ha spiegato che l'animale era legato a una zampa solo per evitare che scavalcasse il basso steccato.