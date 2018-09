Era già agli arresti domiciliari per una accusa di violenza sessuale su una ragazza dopo un party ma quando ha saputo dell'organizzazione di un festino hard non ci ha pensato su due volte: è evaso e ha intrapreso un lungo viaggio fino a luogo in cui era stato organizzato l'eventoa a luci rosse ma per sua sfortuna qui è stato arrestato dalla polizia e ora condotto in carcere. Protagonista della storia, come racconta il Mattino di Padova, un trentenne congolese che abita a Limena, a nord del capoluogo veneto, arrestato a Vercelli , in Piemonte, dove si era recato per il festino a luci rosse.

La scoperta dell'evasione quasi per caso quando l'uomo ha iniziato a litigare con l’organizzatore dell'evento dopo aver appreso che la festa era stata annullata all'ultimo momento. Il trentenne pretendeva che gli venissero pagate le spese di viaggio verso il luogo del festino, convocato attraverso un sito di incontri, ma l'organizzatore si è rifiutato categoricamente. Tra i due quindi sarebbe nato un acceso litigio, fino a quando qualcuno non ha chiamato la polizia che, intervenuta su posto e identificato i due, ha scoperto che l'uomo era evaso e lo ha arrestato. La posizione dell'uomo ora si è aggravata ulteriormente dopo essere stato già condannato per sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una coetanea di cui aveva abusato dopo una festa in una piazzola di sosta lungo l’autostrada A4.