Un uomo di quarantuno anni, Leonardo Minnici, è rimasto ferito in maniera grave in un agguato a Caraffa del Bianco, nella Locride. L’episodio sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di ieri, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Da quanto ricostruito, l’uomo – un operaio incensurato – stava lavorando in un terreno di proprietà della sua famiglia che si trova in contrada “Minà” quando è stato raggiunto da due colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni. A sparare contro il quarantunenne, da breve distanza, è stato qualcuno che si trovava appostato dietro alcuni cespugli.

L’uomo è ricoverato negli “Ospedali Riuniti” di Reggio Calabria – Il quarantunenne è stato raggiunto dai colpi di fucile alla testa, alla schiena e a un braccio. A trovarlo e soccorrerlo è stato suo padre, che nel momento dell'agguato si trovava in un casolare ubicato a poca distanza dal luogo della sparatoria. Il ferito è stato quindi portato negli “Ospedali Riuniti” di Reggio Calabria, dove si trova ricoverato con prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Bianco.