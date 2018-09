Una giovane mamma è rimasta "quasi calva” a seguito dell’aggressione subita sabato in una discoteca inglese da parte di alcune donne che le hanno strappato i capelli e “quasi cavato gli occhi". Hollie-Louise Brown, 23 anni, ha detto che “non sapevo se quella sera sarei tornata a casa dai miei figli” e afferma che le tre donne l’avrebbero presa a calci in testa mentre "sentivo i capelli strapparsi dallo scalpo" . La ragazza, originaria di Choppington, Northumberland, ha dichiarato: "Sono ancora molto scioccata. Non riesco a smettere di singhiozzare ogni volta che passo davanti allo specchio”. Hollie assicura che l’aggressione di cui porta ancora i segni sulla pelle (tagli, lividi e bruciature di sigaretta) non sarebbe stata provocata. Le tre donne l'hanno lasciata svenuta sul pavimento della discoteca dopo l'attacco andato avanti per almeno 25 minuti, stando al suo racconto. “Ad un certo punto pensavo che non si sarebbero mai fermate” dice la 23enne, che avrà bisogno di un esame approfondito per capire se ha anche subito dei danni al cervello.

La madre single sostiene che l'incidente è iniziato quando una donna ha iniziato a ballare vicino a lei, “sbattendole contro di proposito”. Quando la 23enne l’ha affrontata, le altre ragazze le si sono avventate contro. “Le ho chiesto cosa stava facendo e lei mi ha spinto. L'ho afferrata e poi tutte le sue suo amiche hanno cominciato a tirarmi i capelli e a prendermi a calci” afferma Hollie. Dopo essersi ripresa, la ragazza si è precipitata a casa dai suoi due figli, ammettendo di temere che non li avrebbe più rivisti. Suo padre l'ha aiutata a riferire l'incidente alla polizia e il giorno dopo è stata curata in ospedale. Durante i giorni successivi all'attacco, i suoi lividi secondo come riferito sono peggiorati e ora teme che le donne che l’hanno attaccata possano ritornare. La polizia del Northumbria ha confermato che tre donne sui vent'anni erano state arrestate in relazione all'attacco, ma sono stati poi rilasciate "sotto inchiesta".