Un ballo scatenato in pista durante un serata allegra tra amici poteva trasformasi in tragedia nello scorso weekend in un locale di Denver , nello stato del Colorado, in Usa. Un agente in borghese che ballava circondato da numerose persone al nightclub Mile High Spirits di Denver, infatti, ha deciso ad un certo punto di esibirsi in un salto mortale all'indietro, ma quella capriola sarebbe potuta costargli molto cara. Durante il gesto infatti gli è scivolata la pistola che aveva nella fondina e per raccoglierla velocemente ha fatto partire un colpo che ha raggiunto e ferito uno dei presenti, un uomo poi trasportato in ospedale con ferite ad una gamba giudicate non gravi.

L'intera scena è stata filmata da un altro cliente del locale che poi ha postato il video online. Protagonista della vicenda un agente dell'Fbi che ora risulta sotto indagine. L'episodio nel notte tra sabato e domenica quando la polizia locale è stata chiamata ad intervenire nel locale per una sparatoria. Quando i poliziotti sono accorsi, però, non si aspettavano di trovare davanti una scena del genere. Un cliente abituale del locale a terra, ferito da un colpo di pistola fatto partito accidentalmente da un agente federale. "Eravamo tutti scioccati appena è successo. Nessuno riusciva davvero a realizzare cosa stesse accadendo", ha raccontato ai media locali la donna che ha girato il video, aggiungendo: "L’agente invece ha semplicemente riposto l’arma nella fondina e se n’è andato via". Quest'ultimo è stato poi arrestato ma subito rilasciato sotto la custodia di un supervisore dell'Fbi e ora risulta indagato. L'ufficio del procuratore distrettuale di Denver deciderà come procedere nei suoi confronti.