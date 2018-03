È tragico il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi, mercoledì 14 marzo, intorno a mezzogiorno ora locale, nella provincia meridionale di Kandahar, in Afghanistan: sarebbero almeno 7 i morti e 24 i feriti, inclusi donne e bambini, di uno scontro frontale verificatosi tra un'auto e un bus. Ma sul numero delle vittime c'è ancora molta confusione. Stando a quanto riporta la stampa locale, molti dei feriti sono in gravi condizioni per cui i decessi potrebbero essere molti di più. Inizialmente, fonti ufficiali avevano parlato di 17 morti, poi c'è stata la rettifica. La polizia stradale ha precisato che il veicolo per il trasporto dei passeggeri ha impattato contro l'altra vettura mentre procedeva a forte velocità nel distretto di Maiwand, sulla statale che collega proprio Kandahar a Herat.

Gli incidenti stradali continuano a essere molto frequenti in questo Paese, a causa del traffico spesso congestionato, delle cattive condizioni delle strade e dell'inesperienza dei conducenti. Tuttavia, ancora non sono note le cause dello scontro tra il bus e l'auto di questa mattina. La polizia locale è al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Molto probabilmente, come ha sottolineato Qudratullah Khoshbakht, portavoce del governo provinciale di Kandahar, lo schianto è stato causato dal comportamento spericolato dell'uomo che ne era alla guida. Soltanto qualche giorno fa, un altro incidente simile si era verificato in Etiopia, dove un bus carico di studenti era precipitato da una scarpata uccidendo 38 persone. Anche in quel caso, l'imprudenza del conducente e le pessime condizioni del manto stradale sono state considerate tra le cause principali del disastro.