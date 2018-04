È morta ancor prima di compiere 5 anni la piccola Darcee Ella Cawthorne, una bambina inglese affetta da una malattia neo-degenerativa molto rara, il morbo di Batten. A raccontare gli ultimi momenti della bambina è stata la sua mamma, che solo lo scorso agosto aveva avuto la terribile diagnosi. La donna, Jazz-Roxanne, col cuore spezzato ha detto che sua figlia si è spenta tra le sue braccia. Il giorno della diagnosi alla donna dissero che i bambini con questa malattia non superano i dodici anni di età, ma purtroppo Darcee Ella se n’è andata molto prima. Il prossimo agosto avrebbe compiuto 5 anni. La donna, che ha cresciuto da sola la sua “principessa” e il figlio maggiore, ha detto che lei e il fratellino sono devastati ma tuttavia anche sollevati perché finalmente ora la piccola è in pace. “Rideva sempre, era felice, sorridente e molto forte”, ha detto Jazz Roxanne per descrivere sua figlia.

La donna ha detto anche che alla nascita sua figlia era una bambina sana ma che già pochi mesi dopo ha iniziato a notare alcuni ritardi. Ritardi anche motori che la mamma ha notato sempre più quando la bimba ha compiuto un anno. Poi è andata sempre peggiorando. Dopo tanti esami, la signora Cawthorne ha avuto la terribile diagnosi lo scorso anno, pochi giorni prima del quarto compleanno di Darcee Ella. Col tempo la piccola non è stata più in grado di sedersi da sola e camminare, né poteva mangiare e bere. Purtroppo nelle ultime settimane la donna è stata costretta a vedere la sua bambina spegnersi ogni giorno di più.