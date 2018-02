Un drammatico incidente aereo avvenuto nelle scorse ore nel territorio della cittadina di Agua Dolce, nello stato della California, in Usa, è costato la vita a una intera famiglia statunitense originaria dell'Illinois, composta da padre, madre, figlia di 9 anni e nonno. Il loro piccolo velivolo da turismo, pilotato dal nonno, si è schiantato contro le colline nella mattinata di domenica per cause ancora da accertare, non lasciando scampo agli occupanti. Le vittime sono il 65enne Tom Hastings, sua figlia Amber, di 27 anni, suo marito Jacob Hill, 25 anni, e la figlia di Amber, Madison, una bambina di 9 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'aereo abbia colpito le linee elettriche prima di schiantarsi anche se sono ancora in corso le indagini delle autorità locali per accertare l'accaduto. Secondo i registri dell'aviazione federale, il velivolo monomotore era un Cirrus VK-30 classificato come velivolo sperimentale ma, come ha spiegato un altro figlio del pilota, la famiglia non era nuova a un simile viaggio e il 65enne alla guida era un pilota esperto con decenni di esperienza alle spalle. "Facevano quel tragitto ogni due mesi", ha spiegato Jake Hastings: aggiungendo: "Il volo dura solo un'ora e quando non ho avuto notizie mi sono preoccupato. Poi ho scoperto la tragedia".