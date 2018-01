Un drammatico incidente si è consumato nei cieli della provincia di Verona nella mattinata di oggi. Due persone sono morte nello schianto di un monomotore Cessna F150 (marche di identificazione I-CENE) ad Arbizzano di Negrar. Secondo quanto si è appreso, il velivolo sarebbe precipitato all'interno della Tenuta Novare, di proprietà di una nota azienda vinicola della Valpolicella, schiantandosi in un bosco. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente in volo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona insieme ai sanitari del 118. Per i due passeggeri a bordo dell’aereo, purtroppo, non c'era niente da fare.

Il Cessna era partito da Boscomantico, nel Veronese – Il piccolo aereo, a quanto si apprende, era partito da Boscomantico, nel Veronese, con destinazione Thiene ed è precipitato alle 10:40. Le vittime sono un ex pilota dell'Alitalia, che faceva da istruttore, e un allievo che era al comando. L'allievo alla cloche si chiamava Lino Lavarini e aveva sessantuno anni mentre l'ex pilota istruttore era Prospero Antonini, di sessantanove anni. Non è ancora chiaro se siano morti nell'impatto o se nell'incendio che si è sprigionato dopo che l’aereo è precipitato. Il velivolo ha preso fuoco nel momento dell'impatto a terra. Le operazioni di recupero sono tuttora in corso.

Aperta un'inchiesta – L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta sull'incidente. L’Ansv ha subito disposto l’invio di un proprio investigatore sul luogo dello schianto.