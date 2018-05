Tra i passeggeri del Boeing 737 che venerdì si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana c’era anche una donna cubana naturalizzata italiana. È tra le vittime del disastro aereo registrato nei cieli cubani. Secondo fonti dell’Ansa, si chiamava Carmen e aveva cinquanta anni. Originaria dell’isola caraibica, la donna aveva ottenuto la cittadinanza italiana dopo aver sposato un uomo di Cilavegna, comune nella provincia di Pavia, il cinquantottenne Massimo Navaro. Carmen risiedeva proprio a Cilavegna e, da quanto si è appreso, era tornata al suo Paese d’origine per un viaggio di pochi giorni. La donna era andata a trovare alcuni parenti a Cuba e sarebbe dovuta rientrare in Italia lunedì.

Oltre cento vittime nel disastro aereo – Il disastro aereo è avvenuto alle 12.08 (le 19.08 in Italia) di venerdì, quando il volo CU 972 della Cubana de Aviacion, la compagnia di bandiera cubana, operato un Boeing 737-200 della Damojh Aerolineas, una low cost messicana con base a Guadalajara, è caduto in un campo poco dopo essere decollato dall'Avana per dirigersi verso Holguin, nell'est dell'isola. A bordo c’erano 104 passeggeri più cinque membri dell’equipaggio. Solo tre persone, tutte donne, sono sopravvissute ma una di loro è poi morta in ospedale. I soccorsi sul luogo dell’incidente sono arrivati subito e le fiamme dell'incendio dell'aereo sono state controllate rapidamente, anche grazie alla pioggia. Il presidente Miguel Diaz-Canel ha visitato personalmente il luogo del disastro e in un breve messaggio televisivo ha parlato di “un giorno di lutto per il nostro paese”. Secondo testimonianze di abitanti del luogo, poco dopo il suo decollo il Boeing avrebbe effettuato una brusca virata verso il primo terminale dell'aeroporto. Secondo alcuni in quel momento il velivolo potrebbe aver urtato fili dell'alta tensione.