in foto: Adua Della Porta.

Adua Della Porta, la parrucchiera parmense scomparsa circa un mese fa, è viva e sta bene. A farlo sapere è stata lei stessa contattando prima la redazione del Gazzettino di Parma e poi la mamma, che poco prima aveva parlato in diretta alla trasmissione Pomeriggio 5, chiedendo appunto alla figlia di farsi sentire. "Tornerò con calma quando avrò finito, però voglio il mio tempo", ha detto la donna parlando alla giornalista. Circa le diverse ipotesi avanzate dalla stampa, la donna ha osservato che "non mi ha ammazzato nessuno, il mio fidanzato non mi ha menato, il mio ex non mi ha ucciso, lui si fa la sua vita, io la mia e vorrei stare tranquilla un attimo, possibilmente". E il futuro? "Può essere che torno; torno, saluto e rientro. Non lo so, devo sentirmi io, psicologicamente, pronta a fare tutto questo. La cosa che ho voluto fare è avvertire il mondo che sono viva e sana".

Adua Della Porta era scomparsa da un mese, quando la mamma ha dato l'allarme, contattando successivamente le redazioni di Chi l'ha visto? e Pomeriggio 5. La quarantaduenne, proprietaria e parrucchiera di un salone di bellezza, è risultata irreperibile dal 28 febbraio 2018. Da allora sono state avanzate diverse ipotesi, sia valutata la dinamica della scomparsa – non avrebbe portato con sé alcun effetto personale – sia i rapporti con il compagno e l'ex marito. Secondo dichiarazioni rilasciate dalla madre e dalla collega di Adua, la donna litigava con il suo compagno e si sarebbero verificati anche episodi di violenza. "Lo avrebbe voluto lasciare", aveva proseguito la donna. Lo stesso uomo, un tunisino con cui Adua conviveva nell'appartamento di via Siligato, risultava scomparso e assenti risultavano i suo effetti personali, a differenza di quelli della donna. Adua, madre di una figlia affidata all'ex marino, era proprietaria anche di tre cani, che – data l'assenza della donna – sono stati affidati in adozione.