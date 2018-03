Qualche giorno fa un centro che si occupa di ospitare animali abbandonati, l’Animal Rescue League of Iowa, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto con una storia che in poco tempo è stata condivisa e commentata da centinaia di persone. Nella foto ci sono un bambino, che si chiama Tristan, e un cagnolino, che si chiama Shey. Nella didascalia il centro racconta che il bambino ha compiuto un gesto tale da dimostrare di avere una maturità da fare invidia a un adulto. Si è fatto accompagnare dalla sua mamma nel rifugio perché cercava un animale da portare a casa e ha camminato tra le gabbie del canile fino a quando, dopo aver “scartato” i cuccioli più belli e vivaci, ha scelto proprio Shey, che è il cane più anziano e anche più malato dell’Animal Rescue League of Iowa. Shey, un lagotto toy di 14 anni sordo, cieco da un occhio e con una grave malattia ai denti, si trovava lì da qualche mese dopo che i suoi vecchi proprietari avevano deciso di lasciarlo andare perché non avevano più spazio per lui nella loro nuova casa. Una brutta storia di abbandono che però per il cagnolino alla fine si è trasformata in una gioia.

Tristan appena ha visto Shey ha deciso che avrebbe portato a casa proprio quel cane che sicuramente nessun altro avrebbe adottato. Tra il bambino e il suo nuovo amico è stato colpo di fulmine, col cagnolino che si è subito piazzato tra le sue braccia come in un rifugio sicuro. Il ragazzino ha ascoltato con attenzione le indicazioni dello staff, che gli ha spiegato delle particolari necessità del cane che a causa della sordità e cecità è anche molto lento nei movimenti, e ha fatto molte domande per capire come accudire al meglio il cagnolino. “Sapevamo che potevamo fare una cosa per un cane vecchio che non tutti avrebbero fatto”, ha commentato la mamma di Tristan che ha poi pubblicato su Facebook degli scatti del figlio felice a casa col suo nuovo amico a quattrozampe.