Da tempo pare avesse messo in piedi un vera e propria tecnica di adescamento di ragazzine minorenni in rete, arrivando poi a ricattarle e infine a violentarle. Per questo motivo un giovane di 25 anni è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri di Montegranaro e del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Fermo che hanno eseguito un ordine di custodia cautelare emesso dal Gip marchigiano su richiesta della locale procura della Repubblica al termine di un indagine partita alcuni mesi fa. Secondo l'inchiesta, l'uomo con un collaudato sistema, sfruttava i social network per avvicinare ragazzine minori di 14 anni e, dopo averne carpito la fiducia, si faceva inviare da loro foto hot con le quali infine le ricattava per ottenere rapporti sessuali.

Nel suo mirino, secondo la ricostruzione dei militari dell'arma, sarebbero finite almeno dodici minorenni. Il 25enne, con precedenti di polizia, però avrebbe continuato a individuare e colpire altre potenziali vittime se infine una di loro non avesse deciso di reagire rivolgendosi ai carabinieri nello scorso mese di maggio. Il suo racconto infatti ha dato il via elle indagini, condotte attraverso un monitoraggio dei social network su cui il maniaco adescava le adolescenti e concluse con la sua identificazione e l'arresto. Il giovane ora deve rispondere dell'accusa di detenzione continuata di materiale pedopornografico e di violenza sessuale aggravata in danno di minori infraquattordicenni.