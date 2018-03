Aveva trascorso l'intera mattinata divertendosi a giocare nella neve con i genitori, appena poche ore dopo nel stessa giornata le sue condizioni son improvvisamente peggiorate e in serata la sua vita dipendeva da una macchina di supporto vitale. È la straziante storia della piccola Millie Jones, una bambina britannica di due anni deceduta sabato scorso in ospedale quando i medici in accordo con la famiglia hanno deciso di staccare la spina alle macchine che la tenevano in vita. Millie era nata cono una malformazione congenita ma era andata oltre tutte le probabilità di sopravvivenza che le erano state prospettate dai medici e si era ripresa totalmente tanto da essere stata ribattezzata Miracle Millie.

Quando mancavano pochi giorni dal suo debutto in un asilo, però, le cose sono precipitate improvvisamente. Il 27 febbraio scorso, dopo una mattinata di gioco nella neve, si è sentita male. La madre credeva fosse un altro attacco epilettico e le ha dato i farmaci prescritti ma lei continuava a peggiorare fino a che e è stato necessario il trasporto in ospedale. Nonostante i vari tentativi di rianimarla, però, i medici alla fine hanno dovuto ammettere che non c'era più niente che potevano fare per lei. La piccola non c'è l'ha fatta ed è morta sabato scorso. I suoi genitori volevano donare i suoi organi, ma non è stato possibile trovare alcuna paziente compatibile.