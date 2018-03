Quando i medici le avevano dato la cattiva notizia diagnosticandole il cancro, non si era demoralizzata affatto, anzi da quel momento in poi ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia sottoponendosi con speranza a tutte le cure del caso ma soprattutto impegnandosi in prima persona per la ricerca e la prevenzione. Una forza di volontà che l'aveva contraddistinta da sempre tanto da conquistarsi l'appellativo di guerriera. Tutto questo però purtroppo non è bastato alla 37enne padovana Angelica Barbiero: il male ha continuato a inseguirla per lungo tempo, accanendosi contro di lei fino a ucciderla dopo più di cinque anni di battaglie.

La donna, che tutti chiamano Angy, aveva persino organizzato una marcia a favore della lotta contro il cancro, che si doveva tenere il 6 maggio prossimo in occasione della Treviso in rosa, ma la malattia purtroppo se l'è portata via prima. Come racconta il Gazzettino, la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto i parenti ma anche i tanti amici e concenti che la vedevano tutti i giorni a Trebaseleghe, in provincia di Padova,dove viveva compagno che gestisce un ristorante nel Veneziano. Nonostante la malattia e le pesanti terapie a cui si sottoponeva, infatti, Angy aveva continuato ad allenarsi e a fare da istruttrice nella palestra di Mirano dove lavorava. La cerimonia funebre per l'ultimo saluto ad Angelica è in programma giovedì pomeriggio alle 15, nella chiesa di Cappelletta, a Noale.