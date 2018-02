Alessio Bertoldo era una ragazzino di 14 anni che amava il ciclismo. Ma la sua vita fatta di sogni, speranze e desideri è stata interrotta da una terribile malattia che non gli ha dato scampo. L’adolescente è morto sabato scorso all’ospedale di Padova dopo aver a lungo lottato per sconfiggere la leucemia, lui che aveva vinto tante gare in sella alla sua bici. Alessio militava tra gli esordienti e fra qualche settimana avrebbe fatto il grande salto nella categoria degli allievi. Il suo amore per il ciclismo era scoccato già alla tenera età di sei anni, faceva parte del team di Maerne e Olmo, i cui dirigenti hanno voluto ricordarlo con commozione anche su Facebook: "Alessio ha iniziato la sua attività ciclistica dalla categoria Giovanissimi G2 – si legge nel sito ufficiale del team – e si è sempre distinto per l’impegno e la passione oltre che per la serietà e la gentilezza nei confronti di tutte le persone con cui veniva a contatto. Lascia un grande vuoto in tutti noi, ma resterà sempre vivo nei nostri cuori". Increduli gli amici, i compagni di scuola e di ciclismo.“

Alessio era stato sempre bene. Almeno fino all’inizio del 2017, quando degli esami clinici avevano confermato la presenza del terribile male. Da lì era stato un fuori e dentro gli ospedali. Nonostante cure e visite, il giovane era riuscito non solo a fare l’esame di terza media a giugno, ma anche a superarlo in modo brillante, con il massimo dei voti: aveva affrontato le prove a distanza, grazie ai sistemi multimediali. Questo risultato, lo aveva fatto entrare di diritto tra i partecipanti della 28esima edizione del premio culturale di Noale “Tonino Nassuato”, riservato a chi è uscito dalle scuole medie con un giudizio alto. Ma purtroppo l’aggravarsi della sua salute, non gli ha permesso di sostenerlo. Alessio si era comunque iscritto regolarmente alle scuole superiori. Ai funerali, celebrati oggi pomeriggio, presenti tutti i compagni, i suoi insegnanti di ieri e di oggi, oltre ai rappresentanti della società Gc Maerne-Olmo, parenti e tanti amici. Alessio riposerà nel cimitero di Noale.