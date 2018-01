Nonostante le cure per l'aggravarsi della sua malattia con il trasferimento a Roma negli ultimi mesi, purtroppo non ce l'ha fatta il piccolo Francesco, il bimbo di 11 anni di Albenga, in provincia di Savona, protagonista suo malgrado di una lunga battaglia per avere l'ascensore a scuola che gli permettesse ogni giorno di raggiungere l'aula con la sua sedie a rotelle. Francesco infatti era affetto da una grave alterazione genetica che lo aveva reso disabile causandogli un ritardo dello sviluppo psicomotorio e muscolare, con un deficit di crescita di peso e di statura. Il piccolo è stato vittima di un attacco cardiaco ed è stato inutile il ricovero all’ospedale Bambin Gesù di Roma, due giorni dopo si è spento.

La scomparsa risalirebbe a diversi giorni fa ma la notizia si è diffusa solo in queste ore ad Albenga dove in molti si erano appassionati alla sua lotta per ottenere la realizzazione di un ascensore esterno nelle scuole elementari di via degli Orti necessario per poter raggiungere la propria aula. Tra chi lo ricorda con affetto anche il consigliere comunale Eraldo Ciangherotti che aveva sostenuto la sua battaglia, conclusa solo nel gennaio 2016, quando la giunta comunale diede via libera al progetto del nuovo ascensore esterno, al servizio delle aule al primo e secondo piano della scuola .

La comunità locale si era anche mobilitata anche per garantire al piccolo le giuste ore di sostegno in ambito scolastico e per sostenere le notevoli spese della famiglia per le cure del bambino. “Non dimenticheremo mai chi ci ha aiutato, quanti ci hanno sostenuto nella nostra battaglia e per dare una vita dignitosa a Francesco: era un bambino straordinario… Francesco è stato un vero eroe ed ha combattuto sempre con la forza della fede, con i suoi bellissimi occhi azzurri e un bel sorriso”, ha dichiarato in lacrime la mamma.