Avrebbe compiuto la veneranda età di 104 anni fra qualche giorno Aldo Sola, il “partigiano pacifista” ex sindaco di Vigliano Biellese, in Piemonte. Medico, storico, psicoterapeuta e sindaco, Sola era anche il presidente onorario dell’Anpi di Biella e uno dei decani della lotta di Liberazione in Italia. Si è spento a pochi giorni di distanza da sua moglie, di quaranta anni più giovane. Classe 1914, biellese di Vigliano ma originario di Valdengo, Aldo Sola era nato in Argentina, dove la sua famiglia era emigrata. Nella sua lunga vita felice ha avuto due mogli e 4 figli, l’ultimo nato quando lui aveva già 78 anni. Ha sempre fumato e mai seguito particolari diete, per cui a suo dire la sua longevità era figlia del caso. Sindaco di Vigliano dal 1975 al 1985, durante la Resistenza fu il medico dei partigiani. “C’era bisogno di me per curare feriti e malati di tifo. E l’ho fatto rischiando la vita”, raccontò al quotidiano La Stampa alla vigilia del 25 Aprile 2016. Come pediatra si occupò poi di bambini.

Il ricordo del sindaco di Vigliano Biellese – “Abbiamo perso una grande persona, un ex sindaco e un importante storico – lo ha ricordato il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler -. Era da qualche anno sulla sedia a rotelle per un problema al femore e non sentiva più tanto bene, ma era estremamente lucido. Il legame con la moglie Mara era talmente forte che la morte della compagna, avvenuta poco più di una settimana fa, ha creato in lui un comprensibile smarrimento”. Come si legge sul sito del Comune, la cerimonia civile di commiato si terrà giovedì 18 gennaio presso il teatro Erios di Vigliano Biellese.