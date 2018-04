PATERNO' (CATANIA) – Stava mettendo su i dischi più belli e facendo il lavoro che amava tanto: il dj e animatore. Fino a ieri notte, quando un malore ha stroncato e ucciso nel giro di pochi minuti Alessandro Maugeri, di appena 26 anni. Era ancora nel locale di Biancavilla, in provincia di Catania, dove stava lavorando per far divertire gli invitata a una festa di compleanno. "Fino a ieri pomeriggio ci siamo salutati al solito nostro con le battutine e ora a pensare che sei andato tra gli angeli in cielo mi lascia senza parole. Ora animerai il paradiso con la tua allegria e spontaneità", scrivono gli amici, distrutti, su Facebook.

La tragedia è avvenuta la scorsa notte alla sala ricevimenti Villa Garufi. Secondo quanto si apprende Alessandro sarebbe in un primo momento svenuto, ripresosi quasi subito, quindi di nuovo accasciatosi a terra privo di vita. Non si è al momento a conoscenza di un eventuale stato fisico compromesso, per tutti Alessandro stava bene. La prima ipotesi è quella dell’arresto cardiaco. Intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Paternò e gli operatori del 118.

Alessandro Maugeri, era molto conosciuto in città, e ieri sera ha condotto la sua ultima serata. Il giovane si è accasciato al suolo ed è spirato, sotto gli occhi del pubblico presente. Non si conoscono le esatte cause del decesso, si aspetta l'autopsia che dovrebbe chiarire cos'è successo ieri notte al povero Maugeri.