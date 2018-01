È morto all'età di 113 anni Francisco Nunez Olivera, l'uomo più vecchio del mondo. L'anziano spagnolo si è spento nella notte tra lunedì e martedì in Extremadura al confine tra Spagna e Portogallo dove viveva con la famiglia. Francisco aveva conquistato lo scettro di uomo più vecchio del mondo nell'agosto dell'anno scorso con la morte dell'israeliano Yisrael Kristal, anche lui scomparso a 113 anni. Nato il 13 dicembre del 1904, Nunez Olivera era già il più vecchio uomo europeo vivente. Proprio lo scorso mese aveva festeggiato, ancora perfettamente lucido, il suo compleanno insieme a parenti e amici di famiglia. A chi gli chiedeva quale fosse il segreto della sua longevità, l'anziano amava spiegare che non c'era nulla di straordinario ma solo di avere avuto sempre "una vita sana e tranquilla"

“È un evento triste, un lutto per tutto il paese e anche per il mondo intero. Era amato da tutti per quello che diceva, per il suo sorriso e il suo modo di parlare", ha commentato il sindaco della cittadina di Bienvenida, piccolo centro di poco più di duemila anime vicino a Badajoz dove Francisco Nunez Olivera viveva. "È arrivato il giorno che non volevamo arrivasse. Marchena è morto a 113 anni a Bienvenida, il nostro paese, quello che lo vide nascere e che egli fece conoscere al mondo", ha scritto il consiglio comunale in una nota facendo riferimento al nomignolo con cui Núñez Olivera si era guadagnato per la sua somiglianza in gioventù con il cantante andaluso Pepe Marchena.

Completante autonomo fino all’età di 107 anni quando si concedeva passeggiate quotidiane per le strade del villaggio, negli ultimi anni era assistito dai familiari in casa della figlia 82enne Maria Antonia . In zona vive anche la sorella di 93 anni mentre un fratello di 97 anni vive in Asturia, tutti a dimostrare la longevità diffusa di questa famiglia. I funzionari locali hanno dichiarato un giorno di lutto per celebrare la morte di Francisco. Lo scettro di uomo più vecchio ora passa al giapponese Masazou Nonaka, nato il 25 luglio del 1905.