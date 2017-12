Si svolgeranno domani, sabato 23 dicembre, alle 15 a Laterina, in provincia di Arezzo, i funerali di Francesco Mosconi, morto a 4 anni nell'incidente di Castiglion Fibocchi di martedì 19 dicembre. Le esequie saranno celebrate nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano dal parroco locale, don Adriano Ralli, con a fianco il parroco di Laterina e di Quarata. La mamma di Francesco è invece ancora ricoverata al San Donato, è comunque fuori pericolo. Stando alle ricostruzioni, la donna, al volante dell'utilitaria, mentre percorreva la Vecchia Aretina tra Castiglion Fibocchi e Laterina, per evitare un capriolo avrebbe effettuato una manovra brusca, con successiva collisione con un camion: poi i due mezzi erano finiti nel fosso. Le condizioni del piccolo Francesco erano subito apparse serissime. I soccorsi erano arrivati in pochi minuti: 118, vigili del fuoco, carabinieri. Per Francesco è stato chiamato il Pegaso. Un volo della speranza fino all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ma nonostante i medici abbiano tentato di rianimarlo per oltre un’ora, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Durante il funerale saranno raccolte delle offerte che poi andranno proprio all'ospedale Pediatrico fiorentino. A curare le onoranze funebri l'impresa di Francesco Duranti, che stamani, venerdì 22 dicembre ha riportato ad Arezzo il corpicino del bimbo dopo la ricognizione eseguita dal medico legale a Careggi su ordine della procura aretina e dopo il successivo nulla osta per la sepoltura. Grande commozione a Laterina, dove vive la famiglia Mosconi. La comunità si è stretta intorno a loro in questo momento terribile e il sindaco Catia Donnini dopo la tragedia ha fatto spegnere le luminarie in segno di lutto. Francesco frequentava l’asilo comunale e da qualche giorno era assente per un malanno di stagione. Ora le maestre avranno il difficile compito di spiegare ai suoi amichetti cosa è accaduto quel maledetto giorno.