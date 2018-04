È il giorno dell'ultimo saluto per Fra Pacifico Scardoni, l'anziano frate che tutti avevano ribattezzato “frate del popolo” per il suo esempio di carità , sensibilità e purezza di spirito, scomparso nei giorni scorsi nell’Infermeria del convento di Conegliano all'età di 83 anni. La salma infatti sarà esposta per l’omaggio dei fedeli nella Chiesa dei Cappuccini dalle ore 16.30 di mercoledì 11 aprile fino alle ore 9.45 di giovedì 12, giorno dei suoi funerali nel Duomo di Santa Sofia in Lendinara, in provincia di Rovigo. Probabilmente molti di quelli che lo conoscevano non sapevano nemmeno il suo cognome ma per tutti bastava dire Fra Pacifico per ricordare il frate dal volto incorniciato da una lunga barba bianca, avvolto nel saio con la sua corporatura minuta che si presentava all'uscio di casa pronunciando il suo "pace e bene".

Per lunghi decenni infatti Fra Pacifico è andato in giro tra le case del Polesine a benedire e raccogliere le offerte della gente, facendosi conoscere anche del Padovano e nel Veronese. Una instancabile attività tra la gente che gli era valsa anche la cittadinanza onoraria di Lendinara per i suoi 33 anni di presenza umile e mite in quelle terre. "Grande è il nostro dolore in queste ore, difficile tradurre con una frase l’affetto che la nostra popolazione aveva per questo uomo del Signore che fino alla fine ha continua a seguire la sua missione, indossando quel saio che era veramente grazie a lui un simbolo di solidarietà verso chi aveva bisogni di aiuto od anche solo di una parola buona di conforto" ha spiegato il sindaco della cittadina. Da un po’ di tempo la malattia purtroppo lo aveva colpito impedendogli di proseguire la sua attività ma in tanti chiedevano ancora di lui che è rimasto sempre nel cuore delle persone.