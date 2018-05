Si è arresa alla malattia contro cui stava combattendo con coraggio Elisa Fantin, una donna nota a Venezia che aveva eletto l'arte a missione di vita. “La Pantera” – così la chiamavano gli amici – come scrivono i quotidiani locali che hanno dato notizia della sua scomparsa era diventata un punto di riferimento in città. Originaria di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, da tempo Elisa Fantin viveva sull'isola della Giudecca. Se n'è andata a 36 anni, uccisa da un tumore. Per Elisa l’arte rappresentava tutto: a Venezia aveva frequentato l'università Iuav, poi aveva fondato il gruppo Cake Away per la Fondazione La Masa e si occupava di mostre. Desiderava andare a New York, ma purtroppo la malattia non le ha consentito di realizzare il suo sogno. “Era l'anima delle feste”, scrivono gli amici, pronti a dirle addio ai funerali di oggi alle 15,30 nella chiesa del cimitero di Bagnoli di Sopra.

Il ricordo di Elisa: "Curatrice appassionata e amica di tanti artisti" – “Dopo aver lottato contro il cancro, nella notte tra sabato e domenica ci ha lasciati, troppo giovane, Elisa Fantin, curatrice che con il collettivo Cake Away era stata assegnataria di un Atelier nel 2013. Con noi aveva curato diversi eventi, tra cui il Corteo de Casteo, la rassegna Orient Express e il progetto Xenia, in collaborazione con l'Accademia di Palermo. Chi ha lavorato alla Bevilacqua La Masa vuole ricordarla per aver condiviso con noi la sua energia instancabile, il suo essere amante dell'arte come studiosa, curatrice appassionata e amica di tanti artisti. Siamo vicini alla famiglia, ai parenti e agli amici tutti”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook della Fondazione Bevilacqua La Masa.