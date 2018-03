Ha combattuto per quattro lunghi anni ma alla fine si è dovuto arrendere a un brutto male. Se n’è andato circondato dall’affetto dei suoi cari Cristopher Toniato, un ragazzino di undici anni che viveva con la sua famiglia a San Martino di Lupari, nella provincia di Padova. Sono i quotidiani locali a riportare la storia di questo coraggioso ragazzino, sempre sorridente e con tanta voglia di vivere nonostante la malattia che lo aveva colpito e che lo aveva costretto sin da piccolo ad affrontare periodi bui. A sette anni al bambino padovano avevano diagnosticato un tumore a un occhio. È passato attraverso 4 recidive, quella più grave a alla fine dello scorso anno. I medici avevano spiegato ai familiari che c'erano poche possibilità che il bambino si riprendesse. E alla fine il cuore di Cristopher si è fermato alle 18 di domenica nella sua casa: accanto a lui c’erano il papà Fabio e la mamma Oriella. Cristopher lascia anche due sorelle, Alison di ventuno anni e Nicole di venti.

Appassionato di sport, i suoi idoli erano Paulo Dybala e Valentino Rossi – “Amava moltissimo la scuola, anche se non ha potuto seguire le lezioni in maniera costante”, ha raccontato la mamma al Mattino di Padova, descrivendo un bambino che ha affrontato con grande forza la malattia e che sapeva dar coraggio alle persone che aveva accanto. “Ha sempre avuto la massima vicinanza da parte di tutta la classe, degli amici, delle insegnanti. Era un bambino buono, bravo, paziente, ha fatto cose più grandi di lui. Amava il calcio, era tifoso della Juve, gli piaceva Dybala”, ha aggiunto ancora la mamma ricordando che per un breve periodo Cristopher ha giocato anche nel Calcio Tombolo. Seguiva anche il moto Gp, il suo pilota del cuore era Valentino Rossi.