Si è spento all’età di 94 anni Carmine Fusca, il partigiano calabrese che ebbe il compito proteggere la famiglia di industriali della Fiat e a cui Gianni Agnelli preparò il caffè durante la terribile esperienza della seconda guerra mondiale e della lotta di liberazione dal nazifascismo. Fusca, ormai per tutti “Zio Carmine", è morto nel giorno di Natale nella sua casa di San Nicola de legistis, una piccola frazione del comune di Limbadi, nella Provincia di Vibo Valentia, dove è vissuto coltivando la sua campagna. Ad annunciare la scomparsa è stato l’Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea che ha ricordato la sua figura con commozione.

"Era orgoglioso del suo ‘diploma' di partigiano e soprattutto di quanto, assieme a tanti giovani come lui, aveva fatto nella lotta contro il nazifascismo durante la guerra di liberazione" ha ricordato Pantaleone Sergi, presidente dell'Istituto calabrese. Nato il 24 novembre del 1923, Carmine Fusca si era arruolato volontario nell'esercito nel 1943 a venti anni e inquadrato nel 228/mo reggimento di fanteria. Dopo l'8 settembre però si ritrovò sbadato come tanti latri militari mentre era in Val di Susa e decise così di unirsi ai partigiani col nome di battaglia di ‘Carmine', nella 17/ma Brigata Garibaldi per poi passare alla 113/ma, partecipando a numerosi scontri.

Durante il suo periodo come partigiano Fusca con la sua unità ebbe anche il compito di proteggere la famosa famiglia di industriali piemontesi. Un incarico che ha dato vita all'episodio che lui amava raccontare. "Coprimmo gli Agnelli per diverso tempo; una volta ci trovammo col comandante della Brigata e mio amico Maffiodo a casa sua, dinanzi a Gianni Agnelli e fu qui che ci ha offerto il caffè", aveva raccontato in una lunga intervista per l'Anpi, ricordando: "Era un galantuomo, una persona squisita, ci fece il caffè con le sue mani. Mi sembrò una cosa strana vedere un uomo come lui alle prese con una macchinetta del caffè, nonostante fosse circondato da personale di servizio".